TMSF yönetimindeki DİTAŞ ile PET GAZ'da üretim ve sevkiyat kesintisiz sürüyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından DİTAŞ ile PET GAZ'da üretim ve sevkiyat kesintisiz devam ediyor.

TMSF'den yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerde üretimin üç vardiya halinde devam ettiği, akaryakıt ve LPG ürünlerinin bayilere sevkiyatında herhangi bir aksama yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, DİTAŞ'ın şirket faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğüne dair Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı duyuruya da yer verildi.

TMSF açıklamasında, yetkililerin, tedarik zincirinin güvenli şekilde işletildiğini, üretim, depolama ve dağıtım süreçlerinin TMSF yönetiminde yakından takip edildiğini belirttiği aktarıldı.

Şirketlerde istihdamın korunmasına öncelik verildiği belirtilen açıklamada, çalışanların görevlerine devam ettiği, iş ortakları, tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşların haklarının gözetildiği bildirildi.