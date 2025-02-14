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Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için zaman aşımı uyarısında bulundu. 2014'ten itibaren işlem görmeyen hesaplar, 14 Haziran'a kadar işlem yapılmadığı takdirde Fon'a devredilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibi olanlarla ilgili zaman aşımı uyarısında bulundu. TMSF, zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruya göre, Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar, zaman aşımına tabi olacak.

BANKALAR ZAMANAŞIMINA KONU ÜRÜNLERİ İLAN EDİLECEK

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile kuruluş birliklerinin internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği https://www.tbb.org.tr/tr,Türkiye Katılım Bankaları Birliği https://www.tkbb.org.tr) mayıs ayının sonuna kadar yayımlanacak.

SON TARİH 14 HAZİRAN

Bu kapsamda, 2014'ten itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler, "https://www.tmsf.org.tr" ana sayfasında bulunan "Zamanaşımı Sorgusu" bölümünden, kuruluş birlikleri ve bankaların internet sitelerinden mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek. Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 14'üne kadar ilgili banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar, zaman aşımına uğraması nedeniyle Fona gelir kaydedilecek.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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