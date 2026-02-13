Haberler

TMSF'den ticari ve iktisadi bütünlük satışı

Güncelleme:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum atandığı şirketin Bartın'daki akaryakıt istasyonlarına ait mal ve varlıkları 97.4 milyon lira muhammen bedel ile satışa sundu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak atandığı Mustafa Çiftçi Gıda Petrol Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait mal, hak ve varlıklardan oluşan "Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa sundu.

TMSF'nin Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Bartın ilinde akaryakıt ve otogaz bayilik sözleşmelerine istinaden işletilmekte olan iki adet akaryakıt istasyonunu işletme faaliyetlerine özgülenmiş bulunan mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

İhalede muhammen bedel 97 milyon 400 bin lira, katılım teminatı ise 9 milyon 740 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için en geç 10 Mart 2026 saat 16.00'ya kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 11 Mart 2026'da saat 11.00'de fonun İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
