TMSF, Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yönetimindeki Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 223 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkardı. İhaleye katılım için belgelerin 7 Nisan'a kadar teslim edilmesi gerekiyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönettiği Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF'nin Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalede muhammen bedel 223 milyon lira, katılım teminatı 22 milyon 300 bin lira, şartname ücreti 100 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, fonun kayyum olarak atandığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerden oluşuyor.

İhaleye katılabilmek için belgeler 7 Nisan saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale, 8 Nisan 2026'da saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ihalede, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek

Bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek

Bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
İngilizce konuşup Trump'la alay etti: Savaşın sonucu sahada belirlenir, tweetlerle değil

Trump'ı küplere bindirecek görüntü