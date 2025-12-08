Haberler

Kuraklık arpa ekimini artırdı

Kuraklık arpa ekimini artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye genelinde arpa ekim alanlarının arttığını ve farklı bölgelerde buğdaydan arpa ekimine yönelimlerin gözlemlendiğini açıkladı. Kuraklık ve münavebe uygulamaları nedeniyle arpa ekiminde artış bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Bursa, Konya, Kayseri, Tekirdağ, Diyarbakır, Çorum ve Sakarya gibi birçok bölgede arpa ekiminin arttığını bildirdi.

TMO'nun "Fenolojik Değerlendirme – Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizine (Ekim 2025 Değerlendirmesi)" göre, 2025/26 üretim sezonunda Türkiye genelinde arpa ekim alanlarında genel bir artış eğilimi dikkati çekiyor. Konya'da geçen yıl makarnalık buğday ekilen alanlarda bu yıl azalış, arpa ve ekmeklik buğday alanlarında ise artış bekleniyor. Kayseri'de makarnalık buğdaydan ekmeklik buğdaya yüzde 8, makarnalık buğdaydan arpaya ise yüzde 3 oranında geçiş olacağı değerlendiriliyor.

Kırıkkale'de Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı münavebe sistemi nedeniyle ekmeklik buğday ekim alanlarında yüzde 8–10 azalış gerçekleşti, nadas ve arpa ekimlerine yönelim arttı. Arpa ekim alanlarında yüzde 10–15 artış beklenirken, yetersiz yağış ve münavebe zorunluluğu nedeniyle nadas alanlarının yüzde 5–10 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir'de altı ilçenin "su kısıtı bölgesi" ilan edilmesi, yaz aylarında kuyulardaki su yetersizliği ve aşırı sıcakların tozlaşma sorunlarına yol açması nedeniyle mısırda düşük verim elde edilmesi yüzünden bölgede mısırdan buğday ve arpaya bir miktar geçiş bekleniyor. Diyarbakır'da da 2025/26 üretim sezonunda, önceki yıllara kıyasla arpa ekilişinde artış olacağı öngörülüyor.

Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Yalova illerinde toprak hazırlıkları tamamlanırken, bölgede arpa ekilişlerine başlandı. Tekirdağ'da ayçiçeği ekilen alanların bir bölümünde arpa ekilişine geçildi. Bu nedenle arpa ekim alanlarında artış görüldü. Sakarya'da da son yıllarda ülke genelinde yaşanan kuraklığa bağlı olarak mısırdan buğday ve arpaya yaklaşık yüzde 10 oranında geçiş olacağı değerlendiriliyor. Çorum'da üreticilerin ayçiçeği ekili alanlardan arpaya yöneldikleri gözlendi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hepokur, arpa yerine buğday ekilemeyecğini ancak buğday yerine arpanın her zaman olabildildiğini söyledi.

Arpanın fazla su istemeyen bir ürün olduğunu ve kıraç arazilerde genellikle tercih edildiğini vurgulayar Hepokur, "Son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle birçok üründe verim düştü. Buğday sıcaktan yanar ama arpa yanmaz. Susuzluğa daha dayanıklı bir ürün olan arpa, suyu az kullanır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında 3. duruşma! Salonda yaşananlar mahkeme başkanını kızdırdı

Salonda olanlar mahkeme başkanını kızdırdı
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Kongreye damga vuran sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı

İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
Dev banka 10 bin kişiyi işten çıkarıyor

Ülkenin en büyük bankası binlerce kişiyi işten çıkarıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.