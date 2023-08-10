Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Samsun Havza TMO Ajans Müdürlüğünü ziyaret ederek alımlar hakkında sektör temsilcileri ile görüştü. Görüşme sonrası TMO Havza Ajans Amirliği'nde gerçekleşen alım çalışmalarını yerinde inceleyen Güldal, 'Toprak Mahsulleri Ofisi son ürün gelene kadar alıma devam edecek' açıklamasında bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO son ürün gelene kadar alıma devam edecek" dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Samsun Havza TMO Ajans Müdürlüğünü ziyaret ederek alımlar hakkında sektör temsilcileri ile görüştü. Görüşme sonrası TMO Havza Ajans Amirliği'nde gerçekleşen alım çalışmalarını yerinde inceleyen Güldal, "Toprak Mahsulleri Ofisi son ürün gelene kadar alıma devam edecek" açıklamasında bulundu.

Ziyarette Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve TMO Samsun Baş Müdürü Derya Şahinler de katıldı.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Güldal'a ziyaretin anısına semaver hediye etti. - SAMSUN