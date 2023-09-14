TMO, Olumsuz Davranışlarda Bulunan Çiftçilere Ürün Almayacak

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Başmüdürlüğü'nün hububat alımı sırasında olumsuz davranışlarda bulunan çiftçilerden 2 yıl boyunca ürün alınmayacağına ilişkin kamu kurumlarına yazı gönderdiğini belirterek "Çiftçinin kara gün dostu olan kurum şimdi çiftçiyi tehdit ediyor, çiftçiyi yasaklı çiftçi ilan etmekle tehdit ediyor. Çiftçinin sorunu oradaki çalışan emekçi kardeşlerimiz değil, çiftçinin sorunu sizin anlayışınız, çiftçinin mağduriyeti, isyanı ürününü 4-4,5 liraya satmak zorunda bırakılmasıdır. Çiftçinin sorunu buğdayını getirdiği ürünün TMO tarafından alınmayışıdır, geri çevrilmesidir" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TMO Sivas Başmüdürlüğü'nün kamu kurumlarına gönderdiği yazıyla ilgili açıklama yaptı. Karasu, şunları söyledi:

"ÇİFTÇİLERİN 'YASAKLI ÇİFTÇİ' DURUMUNA GETİRİLECEĞİ İFADE EDİLDİ"

"TMO Sivas Başmüdürlüğü tarafından bugün Sivas'ta ilçelerin kaymakamlıklarına, belediye başkanlıklarına, ziraat odası başkanlıklarına bir yazı gönderildi. Bu yazıda, 2023 hububat alım döneminde özellikle çiftçilerimizin ofiste çalışan personelle, karşı karşıya geldiği ve personele tehditler, hakaretler gerçekleştirdiği ve bunu yapan çiftçiler hakkında yasal işlemler gerçekleştirileceği, iki yılda çiftçilerin ürünlerinin alınmayacağı, çiftçilerin 'yasaklı çiftçi' durumuna getirileceği ifade edildi.

"ÇİFTÇİNİN SORUNU BUĞDAYINI GETİRDİĞİ ÜRÜNÜN TMO TARAFINDAN ALINMAYIŞIDIR, GERİ ÇEVRİLMESİDİR"

Sayın TMO yetkilileri, Sayın Tarım Bakanı, iktidarın sayın yetkilileri, çiftçinin derdi orada çalışan, emek harcayan personel değildir. Çiftçinin derdi, sizin bu utanmaz tavrınızdır. Çiftçi 7-8 liraya mal ettiği ürünü 4 liraya, 4,5 liraya satmak zorunda kalmıştır. 2 aydır dilimizde tüy bitti. Sivas çiftçisinin yaşamış olduğu mağduriyeti defalarca dile getirdik ama sizin bir kulağınızdan girdi diğer kulağınızdan çıktı. Sivas çiftçisi mağdur edildi. Çiftçisinin ürünü elinde kaldı. Sivas çiftçisi tüccara mahkum edildi. 1 kilogram buğdayını 4 liraya, 4,5 liraya satmak zorunda kaldı. TMO'yu nereden nereye getirdiniz. Çiftçinin kara gün dostu olan kurum şimdi çiftçiyi tehdit ediyor, çiftçiyi yasaklı çiftçi ilan etmekle tehdit ediyor. Çiftçinin sorunu oradaki çalışan emekçi kardeşlerimiz değil çiftçinin sorunu oradaki sizin anlayışınız çiftçinin mağduriyeti, isyanı ürününü 4-4,5 liraya satmak zorunda bırakılmasıdır. Çiftçinin sorunu buğdayını getirdiği ürünün TMO tarafından alınmayışıdır, geri çevrilmesidir. Standart dışı alım yapılmalıdır. Yemlik alımı yapın çiftçinin ürününü elinde bırakmayın dedik ama duymadınız Sivas çiftçisini mağdur ettiniz. Bunun hesabını elbette Sivaslı üretici, çiftçi sizden soracaktır."