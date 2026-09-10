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TMO’nun çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu

TMO’nun çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.Denizli'de üzüm üreticilerini yakından ilgilendiren gelişmeyi duyuran Başkan Subaşıoğlu, TMO'nun 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendiğini ifade etti.

Subaşıoğlu, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından alım fiyatlarının önem taşıdığını belirterek, açıklanan fiyatın üzüm üreticilerine hayırlı olmasını diledi. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" dedi.

TMO tarafından açıklanan rakamlara göre, 'Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm 10 numara tipi, kilogram alım fiyatı 100 TL, 9 numara alım fiyatı 95 TL, 8 numara alım fiyatı 90 TL, 7 numara alım fiyatı 85 TL olarak belirlendi. TMO, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına ilişkin teknik alt yapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup, 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren alımlara başlayacak. Alımlar Buldan İlçesi Doğanköy Mahallesi'nde TMO deposundan yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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