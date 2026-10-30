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TMO kasımda 5,5 milyon ton hububatı fiyat artışı yapmadan satacak

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TMO, kasımda piyasaya 5,5 milyon ton hububat arz edeceğini, satışlarda fiyat artışı yapılmayacağını bildirdi. 1 Eylül'den bu yana yaklaşık 1,5 milyon ton satış yapıldı; TMO, sektörlerin hammadde ihtiyacını karşılayarak gıda fiyatlarında istikrarı desteklemeyi amaçlıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kasım ayında piyasaya 5,5 milyon ton hububat arz edeceğini bildirdi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, hububat piyasalarında arz güvenliğinin sağlanması, sektörlerin hammadde ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması ve gıda fiyatlarında istikrarın desteklenmesi amacıyla satış faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Satışlara başlanılan 1 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon ton hububat satışı gerçekleştirilerek Türkiye genelinde ilgili sektörlerin hammadde ihtiyacının karşılandığına işaret edilen açıklamada, "Kasımda da toplam 5,5 milyon ton ürün piyasaya arz edilecektir. Satışlara hasat başında açıklanan fiyatlarımız üzerinden devam edilecek olup herhangi bir fiyat artışı yapılmamıştır." ifadesi kullanıldı.

"TMO, fiyat istikrarını destekleyici tedbirleri almaya devam edecektir"

Açıklamada, bu kapsamda, lisanslı depolarda bulunan stokların Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden kişi ve kuruluş ayırt etmeksizin serbest satışına, TMO depolarında bulunan stokların ise kullanıcısına (un, makarna, bulgur, bisküvi, irmik, yem, besici-yetiştirici ve kanatlı) yönelik serbest satışına devam edileceğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Yem hammaddesi arzının artırılması amacıyla besici-yetiştirici ve yem fabrikalarına yönelik devam eden arpa satışlarına ilave olarak düşük vasıflı buğdaylar da (yemlik) ilgili sektörlerin yanı sıra yem sanayine yönelik satışa sunulmuştur. Ayrıca, yakın coğrafyamızda devam eden savaşın Karadeniz üzerinden ürün tedarikinde yol açtığı lojistik güçlükler dikkate alınarak, hammadde tedarikinin kolaylaştırılması, sektör maliyetlerine destek olunması ve gıda enflasyonuyla mücadeleye katkı sağlanması amacıyla ilgili sektörlere yönelik 1 milyon ton düşük vasıflı buğday (yemlik) vade farksız 90 gün vadeli veya kredi kartına üç taksitte ödemeli olarak satışa açılmıştır. TMO, piyasa gelişmelerini ve sektör ihtiyaçlarını yakından takip ederek arz güvenliğini ve fiyat istikrarını destekleyici tedbirleri almaya devam edecektir."

Kaynak: AA
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