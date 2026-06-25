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TMO'da ilk hububat ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında ilk ödemelerin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Alımların 211 noktada devam ettiği, hasat yoğunlaşınca 600 noktaya çıkılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında ilk ödemelerin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından TMO'nun 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemelerin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını açıkladı. Ülke genelindeki 211 noktada devam eden alımların hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacağının altını çizen Yumaklı, TMO'nun kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacağını söyledi. Yumaklı ayrıca, ürün bedellerini 21'inci günden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya devam edeceklerini belirterek, çiftçinin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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