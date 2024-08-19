Üye Girişi
Haberler

TMO Giresun'da ilk fındığı 135,96 liradan aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun'un Bulancak ilçesinde yeni fındık sezonunda ilk fındığı 135,96 liradan satın aldı. Üreticiler ürünlerini TMO'ya teslim etmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun'un Bulancak ilçesinde ilk fındığı 135,96 liradan aldı.

TMO, 2024-25 fındık sezonu fındık alımlarına başladı. Giresun'da merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Tirebolu ilçelerinde üreticiler ürünlerini teslim etmeye başladı. Ayrıca TMO'nun Bulancak deposunda düzenlenen törende ilk fındık teslim edildi.

Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve TMO Giresun Başmüdürü Çağlar Şeyranlıoğlu katıldı. Ürününü TMO'ya vermeyi tercih eden İzzet Kahya isimli üretici, 51,78 randıman gelen 883 kilogram ürünü 135,98 liradan TMO'ya teslim etti.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz Bulancak alım noktasında yeni sezonun ilk fındık alımını gerçekleştirdik. 51,78 randıman gelen 883 kilogram fındığı 135,96 lira fiyat üzerinden alımını tamamladık. Bu vesile ile tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezon ve hayırlı kazançlar diliyor, fiyat istikrarını koruyarak her zaman üreticilerimizin yanında olan TMO'ya özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir dönem, ilimize ve ülkemize ise sürdürülebilir bir tarım geleceği temenni ediyor ve bu minvalde çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Toprak Mahsulleri Ofisi Bulancak Ekonomi giresun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title