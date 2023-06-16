TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: 2022-2023 sezonu bereketli geçti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ???????2022-2023 sezonun bereketli geçtiğini söyledi. Fiyatlar konusuna ilişkin konuşan Güldal, "Devletin belirlemiş olduğu fiyatlar referans fiyatlardır. Yani bizim belirlemiş olduğumuz fiyatlar esas alınmalıdır. Onun altındaki fiyatları geçen de bahsettim biz kabul etmiyoruz. Kim ne derse desin üreticinin hakkı en az budur. Bu hakkını alması gerekmektedir" dedi.

Mardin'de çeşitli temaslarda bulunan Ahmet Güldal, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezinde çiftçiler ile bir araya geldi. Ülke genelinde hububat hasadının verimli geçtiğini vurgulayan Güldal, "2023 yılı ilk hasat dönemi saha ziyareti Mardin'den başlatmış olduk. 2022-2023 sezonu bizim için şubat ayına kadar kuraklık riski çok yüksek olan bir dönemde geçti. Yani şubat ayına kadar ciddi bir kuraklık riski vardı. Ama çok şükür şubattan sonra mart-nisan ayında gelen yağışlar verimliliğimizi, rekoltemizi olumlu yönde etkiledi. Bereketli bir üretim yılı yaşıyoruz" diye konuştu.

Çiftçinin ürününü TMO'nun belirlediği fiyattan satması gerektiğini kaydeden Güldal, "Devletin belirlemiş olduğu fiyatlar referans fiyatlardır. Yani bizim belirlemiş olduğumuz fiyatlar esas alınmalıdır. Onun altındaki fiyatları geçen de bahsettim, biz kabul etmiyoruz. Kim ne derse desin üreticinin hakkı en az budur. Bu hakkını alması gerekmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak devletin açıklamış olduğu bu fiyatlardan biz alıma başladık. Mardin'de 9 Haziran'dan itibaren alımlar başladı" şeklinde konuştu.

Çiftçinin randevu alamadığı konusuna ilişkin de konuşan Güldal, şunları söyledi:

"Randevular konusunda yoğun bir talep var. Bu talebin de karşılanması gerekiyor. Arkadaşlarımızla görüştük. Gelmeden önce de bu hazırlıkları yaptık. Mardin'de alım yerlerimizin ve depolarımızın kapasitesini birkaç kat artırıyoruz. Pazartesinden itibaren yani ayın 19'undan itibaren alım yerlerimizdeki miktarlarımız şu an bin 200-bin 300 ton civarında. Önce 3 bin 700 tona ondan sonra 4 bin tona ve daha üzerine günlük alım kapasitemizi çıkaracağız. Hazırlıklarımızı yaptık, randevularımızı açtık. Süreci de yakından takip edeceğiz." - MARDİN