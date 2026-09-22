Haberler

TMO, fındıkta 230 bin ton alımı için randevu oluşturmaya devam ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMO, fındıkta 230 bin ton alımı için randevu oluşturmaya devam ediyor
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, TMO'nun 24 Ağustos'ta başladığı fındık alımlarında kriterleri yükselttiğini söyledi. Akça, TMO'nun 21 günde ürün paralarını yatırdığını ve yaklaşık 230 bin ton fındık için randevu oluşturduğunu belirtti.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) üreticilerin ürününün heba olmaması için gerekli hamlelerin yapıldığını söyledi.

Akça, odada düzenlediği basın toplantısında, TMO'nun 24 Ağustos'ta başladığı fındık alımlarına devam ettiğini belirtti.

TMO'nun, üreticilerin ürününün heba olmaması için gerekli hamleleri yaptığını ifade eden Akça, çalışmaların başarılı şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Akça, TMO'nun belirlediği bazı kriterleri biraz daha yukarı çekerek üreticilerin mağdur olmaması için adım attığına dikkati çekerek, "Bu hamlelerin atılmasında ziraat odalarımızın da katkısı oldu. Bunu dikkate alan TMO yetkilileri kriterleri biraz daha yukarı çıkardı. Bu durum üreticilerimiz için çok önemli kazanım oldu." dedi.

TMO'nun 21 günde üreticilerin ürün paralarını yatırdığına da işaret eden Akça, "Üreticinin yanında duran, garantörü olan, son dönemde artan talep doğrultusunda alım noktalarını artıran, yaklaşık 230 bin ton fındık alımı için üreticilerden randevu oluşturan TMO'ya üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki üreticinin yanındalar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü

Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü
Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

ABD'de konuşan Erdoğan'dan geceye damga vuran Türkiye çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

Milyonların merakla beklediği haber geldi

Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

Real Madrid'de Arda alarmı: Kabul edilemez
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı

Saldırganın rahatlığı pes dedirtti

Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler