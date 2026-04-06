TMO'dan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

TMO'dan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama


Toprak Mahsulleri Ofisi, Yunanistan menşeli pirinç satışı yapılmadığını ve tüm pirinçlerin yerli üreticilerden temin edildiğini açıkladı. Sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kurum tarafından "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, satışa sunulan tüm pirinçlerin yerli üreticilerden temin edildiğini bildirdi.

TMO'nun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, "Ofisin

Yunanistan menşeli pirinç satışı yaptığına" ilişkin asılsız ve yanıltıcı paylaşımların yer aldığı ifade edildi.

Paylaşımda, kurumun, çeltik fiyatlarının üretici aleyhine geliştiği dönemlerde üreticileri desteklemek amacıyla yurt içi alım faaliyetleri yürüttüğü, arzın yetersiz olduğu dönemlerde piyasa istikrarını korumak için sınırlı miktarda ithalat yapılabildiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda TMO satış noktalarında ithal pirinç satışı yapılmamakta, satışa sunulan tüm pirinçler yerli üreticilerimizden temin edilmektedir. Kamuoyuna yansıyan iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır. Paylaşımlarda kullanılan görseller incelendiğinde, ürünün üretim tarihinin 2020 yılına ait ve tavsiye edilen tüketim tarihinin ise 2024 yılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, paylaşımların güncel olmadığını açıkça ortaya koymakta, eski bir habere ait görsellerin manipülasyon amacıyla yeniden dolaşıma sokulduğunu göstermektedir. Ayrıca, yurt içi arzın yeterli seviyede olması nedeniyle kurumumuz tarafından 2023'ten bu yana pirinç ithalatı gerçekleştirilmemiştir."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

Teşkilatta köklü değişim! Bahçeli, İstanbul'u ona emanet etti

Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu

Ünlü isimden Real Madrid'e ziyaret! Arda'nın yanıtı olay oldu