Haberler

TMO, Çekirdeksiz Kuru Üzüm İçin Alım Fiyatını Belirledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını kilogram başına 120 lira olarak açıkladı. Üreticilerin zorluk yaşadığı piyasa koşullarında istikrar sağlamak amacıyla bu düzenleme yapıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün, ülkenin tarımsal hasılasında önemli yer tuttuğu belirtildi.

Çekirdeksiz kuru üzümde piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle müdahale ihtiyacı doğduğu belirtilen açıklamada, "Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir." bilgisi verildi.

TMO'nun üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı, alımlara 22 Eylül'de başlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Babasının bıçakladığı 16 yaşındaki Remzi Anıl kurtarılamadı

16 yaşındaki Remzi Anıl'dan acı haber! Babası katili oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

Trabzonspor maçında yaptıklarının karşılığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.