TMO Bayburt Geçici Alım Merkezi'nde Hububat Alımları Devam Ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) hububat alımlarına devam ediyor.

8 Ağustos Perşembe günü başlayan hububat alımları sonrası, TMO Bayburt Geçici Alım Merkezi'nde hareketlilik yaşanıyor. Arpa ve buğdaylarını römorklarla TMO Bayburt Geçici Alım Merkezi'ne getiren çiftçilerin hububatları belli kontrollerden geçirildikten sonra depolara sevk ediliyor.

Şu ana kadar 2 bin 500 tondan fazla ürün aldıklarını belirten ekip sorumlusu, çiftçinin elindeki son ürüne kadar alımların devam edeceğini belirtti. Alım bareminden geçmeyen, şartları sağlayamayan ürünleri bir tek alamadıklarını, genellikle getirilen hububatları aldıklarını söyleyen ekip şefi, "Alım baremimiz var. Baremden geçmeyen, barem dışında kalan ürünleri bir tek almıyoruz. Onun dışında gelen bütün ürünleri alıyoruz. Çok nadiren alım şartlarını sağlayamayan ürünleri almadığımız oldu. Onlar da şartları sağlamadıkları için geri gönderildi, çiftçiler geri döndüler. Sabah 07.00 sularında mesaiye başlıyoruz. Akşam mesai bitiş saatimiz yok, son randevulu çiftçimiz geldikten sonra ürününü alıp öyle gidiyoruz" diyerek konuştu.

Günlük ortalama 80-90 çiftçi ürün getiriyor

TMO Bayburt Geçici Alım Merkezi'ne günlük ortalama 80-90 çiftçi hububatlarını teslim etmek üzere geliyor. Bu sayının 80-90 kişiyle sınırlı kalmadığını aktaran ekip şefi, "Bir çiftçinin 7 traktör, 11 römork ürün getirdiği de oluyor. Bu sayı 80-90 çiftçiyle sınırlı değil. Bir vatandaşa 4-5 fiş, 6-7 fiş kesip, işlem yapıyoruz. Arpanın ton fiyatı 7 bin 250, 7 bin 300 lirasında, 750 lira destek primi var. Buğdayın ton fiyatı ise 8 bin ila 8 bin 700 arasında. Buğdayın da bin 750 lira teşvik ödemesi var" ifadelerini kullandı. - BAYBURT