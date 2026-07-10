Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı

Türk lirasıyla dış ticaret, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artarak 772 milyar 945 milyon lirayı buldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre ihracat, ocak-haziran döneminde yıllık yüzde 3,6 artışla 136 milyar 59 milyon dolar oldu. Haziranda da dış satım yıllık yüzde 21,9 artarak 25 milyar dolara yaklaştı ve tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaşıldı.

Bu dönemde Türk lirasıyla dış ticarette de yıllık bazda artış gerçekleşti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalat ise ilk ayda yüzde 18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak belirlendi.

Yılın ikinci ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 2 azalışla 27 milyar 704 milyon liraya gerilerken ithalat yüzde 10,5 yükselişle 92 milyar 868 milyon liraya ulaştı. Dış ticaret hacmi 120 milyar 571 milyon lirayı aştı.

Türk lirasıyla ihracat martta 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artışla 31 milyar 675 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 15,1 yükseldi. Söz konusu ayda 110 milyar 185 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 141 milyar 860 milyon lira oldu.

Türk lirasıyla ihracatta nisan ayındaki artış dikkati çekti.

Söz konusu ayda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,3 artışla 38 milyar 212 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 10,8 yükselişle 107 milyar 669 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 145 milyar 881 milyon lira olarak hesaplandı.

Kurban Bayramı'nın da kutlandığı mayısta Türk lirasıyla gerçekleştirilen ihracatta yıllık bazda artış gerçekleşti.

Söz konusu ayda ihracat Mayıs 2025'e kıyasla yüzde 2,7 artarak 29 milyar 466 milyon lira olurken ithalat yüzde 8,4 azalışla 82 milyar 451 milyon liraya geriledi. Böylece dış ticaret hacmi mayısta 111 milyar 917 milyon lirayı buldu.

Türk lirasıyla ihracat haziranda da 2025'in aynı ayına göre yüzde 26,6 artarak 30 milyar 80 milyon lira olurken ithalat aynı dönemde yüzde 16,1 artışla 114 milyar 383 milyon liraya yükseldi. Söz konusu ayda Türk lirasıyla 144 milyar 463 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-haziran döneminde Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 yükselişle 162 milyar 214 milyon liradan 181 milyar 864 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 535 milyar 853 milyon liradan yüzde 10,3 artışla 591 milyar 81 milyon liraya ulaştı.

Böylelikle ocak-haziran döneminde Türk lirasıyla dış ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 10,7 artışla 772 milyar 945 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

2025 ve 2026 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle (milyon lira):