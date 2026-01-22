Haberler

TKİ, Kütahya'da eski maden sahalarını sosyal sorumluluk projeleriyle ekonomiye kazandırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Kütahya'nın Tavşanlı yöresindeki eski maden sahalarında yerel kalkınma ve çevresel rehabilitasyon projeleri hayata geçiriyor. Kurum, ağaçlandırma, tarımsal üretim gibi faaliyetlerle vatandaşların hizmetine yönelik sosyal sorumluluk projelerini destekliyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Kütahya'nın Tavşanlı yöresinde üretimin tamamlandığı maden sahalarında yerel kalkınmaya katkı sağlayan, vatandaşın hizmetine yönelik sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TKİ Kütahya'da eski maden sahalarını sosyal sorumluluk projeleriyle ekonomiye kazandırıyor.

TKİ Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğünün, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde ilgili sahalarda yürüteceği projelerle, çevresel rehabilitasyonun sağlanması, ağaçlandırma ve tarımsal üretim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu sahalarda çevreye duyarlı, vatandaşın hizmetine yönelik sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren TKİ, sürdürülebilir madencilik ve kamu hizmeti odaklı çalışmalarla sahaları yerel kalkınmaya katkı sağlayan üretim ve istihdam alanlarına dönüştürüyor.

Madencilik faaliyetlerinin tamamlandığı Bozbelen köyü mücavirindeki sahalarda kurulan kooperatif aracılığıyla meyve fidanı yetiştiriciliği, ağaç bakımı ve ürün elde edilmesine yönelik işbirliği protokolü, Tavşanlı Kaymakamlığı himayelerinde 19 Aralık 2025'te imzalandı.

Eski Ömerler köyü mücavirinde yer alan ve madencilik faaliyetleri sona eren alanlarda istimlak edilen arazilerin eski sahipleri ve mirasçıları tarafından kurulan dernek aracılığıyla meyve fidanı ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmasına yönelik ikinci protokol, Tavşanlı Kaymakamlığı himayelerinde 7 Ocak'ta imza altına alındı.

Ayrıca, 2009'da imzalanan bir protokol çerçevesinde Eski Ömerler köyü mezarlığı alanı yeniden tesis edilerek 26 Kasım 2025'te köy sakinlerinin anıt mezarlık olarak kullanımına açıldı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Devlet Bahçeli görmesin
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması

Galatasaray'ı karıştıran iddiaya cevap geldi
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Devlet Bahçeli görmesin
'Boşanırken uyuşturucuya başladım' diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt

"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen fenomene eski eşinden yanıt
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

Minguzzi'nin katillerine 24'er yıl verilmişti! Davada yeni gelişme