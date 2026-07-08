Kütahya'da TKDK yatırımları masaya yatırıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü ev sahipliğinde, Finansman Genel Koordinatörü Cihan Karahan ile İl Koordinatörü Dr. Birsen Karaaslan'ın katılımıyla kapsamlı değerlendirme programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında ilk olarak, Kütahya'da devam eden yatırımların son durumunu değerlendirmek amacıyla danışman firma yetkilileri ve faydalanıcıların katılımıyla ödeme öncesi proje takip toplantısı düzenlendi. Toplantıda, projelerin taahhüt edilen süreler içerisinde eksiksiz tamamlanması ve üreticilerin desteklerden en verimli şekilde faydalanabilmesi için yürütülen çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Finansman Genel Koordinatörü Cihan Karahan, İl Koordinatörlüğü personeliyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda kurumsal işleyiş, taşra teşkilatındaki uygulamalar ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Programın saha bölümünde ise TKDK destekleriyle hayata geçirilen yatırımlar ziyaret edildi. Üretim süreçleri ve tesislerin mevcut durumu yerinde incelenirken, projelerin ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Programın sonunda, Kütahya'nın kırsal kalkınmasına katkı sunan yatırımcılara ve kurumun çalışmalarında görev alan personele emeklerinden dolayı teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı