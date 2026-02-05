TKDK Erzincan'dan 2025'te 560 milyon TL'lik yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzincan İl Koordinatörlüğü, 2025 yılında toplam yatırım tutarı 560 milyon TL olan 44 projeyi teslim aldı.

TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, 2025 yılı değerlendirmesinde Erzincan'da 46 IPARD projesinin tamamlanarak ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. Seracılıktan hayvancılığa, kırsal turizmden zanaatkarlığa kadar birçok alanda hayata geçirilen projelerin toplam yatırım tutarının 274 milyon TL olduğu, bu projelere 191 milyon 609 bin TL hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Bektaş, TKDK'nın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak Avrupa Birliği IPARD fonlarını kullanan akredite bir kurum olduğunu belirterek, destek oranlarının yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değiştiğini ifade etti.

2025 yılında tamamlanan projeler arasında mezbaha, arıcılık işletmeleri, kırmızı et işleme tesisleri, büyükbaş hayvancılık yatırımları, kırsal otel, kültür mantarı üretim tesisi, ahşap atölyesi ve 27 sera işletmesi yer aldı.

Kuruluşundan bu yana Erzincan'da 294 IPARD projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Bektaş, il koordinatörlüğünün 2025 yılı hibe ödeme sıralamasında Türkiye genelinde 11'inci sırada bulunduğunu açıkladı. - ERZİNCAN