TKDK'dan IPARD 3 Programı'nın 9'uncu Başvuru Çağrısı

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen IPARD 3 Programı'nın 9'uncu Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandığını açıkladı.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre; 2025 yılı Mart ayında açıklanan çağrı takvimi çerçevesindeki 9'uncu Başvuru Çağrı İlanı'nın bütçesi 43 milyon avro olacak. Bu çağrı kapsamında, 'M1-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' tedbiri doğrultusunda kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten işletmelere yüzde 60 ila yüzde 75 oranında hibe desteği sağlanacak. Başvurular 15 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. 3 Kasım 2025 tarihinde online Proje Başvuru Sistemi kapanacak. Proje dosyalarının son teslim tarihi ise 14 Kasım 2025 olarak belirlendi. Başvurular, yatırımın gerçekleştirileceği ilin il koordinatörlükleri veya il irtibat ofislerine yapılabilecek.

2011 yılından bu yana yürütülen IPARD Programı ile bugüne kadar 26 bin 386 projeye toplam 96,2 milyar TL hibe desteği sağlandı. Bu yatırımlar sayesinde 204,6 milyar TL yatırım ülke ekonomisine kazandırılırken 105 bin 760 kişiye istihdam imkanı yaratıldı.