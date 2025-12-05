Haberler

"The Rookie"nin yeni sezonu Tivibu'da yayınlanacak

Güncelleme:
Tivibu, Amerikan yapımı 'The Rookie' dizisinin 7. sezonunu 5 Aralık'tan itibaren Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle izleyicilere sunacak. Dizi, Los Angeles Polis Departmanı'na katılan John Nolan'ın hikayesini konu alıyor.

Tivibu, Amerikan yapımı polisiye dizisi "The Rookie"nin 7. sezonunu bu ay yayınlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 sezondan oluşan dizinin son sezonu Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle ilk kez Tivibu'da yerini alacak.

Platform, son dönemde Robin Hood, Muhafızlar: Gizli Proje, Sherlock ve Kızı ve The Rainmaker gibi yapımları da izleyicilerle buluşturuyor.

ABC Studios imzalı "The Rokie", 40 yaşında yeni bir başlangıç yaparak Los Angeles Polis Departmanına katılan John Nolan'ın hikayesini konu alıyor. Gerçek bir olaydan ilham alan dizi, aksiyon ile karakter odaklı anlatımı bir arada sunuyor. Başrolde Nathan Fillion'ın yer aldığı "The Rookie", operasyon sahneleri, yüksek tempo ve devam eden karakter gelişimleriyle dikkati çekiyor.

Yapımın 7. sezonunda Nolan'ın çaylaklıktan deneyimli bir LAPD memuruna uzanan yolculuğu, daha yoğun operasyonlar ve karakterlerin hayatlarını etkileyen yeni gelişmelerle devam edecek.

İlk kez 5 Aralık'tan itibaren Tivibu'da yayınlanacak dizinin 8. sezonu ise ocak ayında ABD yayınından sonra platformda izleyicilerle buluşacak.

Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri, yerli ve yabancı dizi içeriklerine diledikleri zaman erişebiliyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
