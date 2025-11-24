+ Tivibu, John Grisham'ın 'The Rainmaker' Dizi Uyarlamasını Sunuyor - Haberler
Haberler

Tivibu, John Grisham'ın 'The Rainmaker' Dizi Uyarlamasını Sunuyor

Güncelleme:
Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, John Grisham'ın ünlü romanından uyarlanan 'The Rainmaker' dizisini izleyicilere sunmaya başladı. Dizi, hukuk ve adalet arayışını konu alıyor ve derin bir toplumsal mesaj taşıyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, başrolünde John Slattery'nin yer aldığı, hukuk ve adaletin sınırlarını sorgulatan "The Rainmaker" dizisini Tivibu ekranlarına taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, John Grisham'ın aynı adlı romanından uyarlanan hukuk drama dizisi, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle ilk kez Tivibu'da izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Son dönemde Robin Hood, Muhafızlar: Gizli Proje, Kasparov ve Deep Blue: Rövanş, Sherlock ve Kızı, 80 Günde Devrialem gibi yapımları dizi seçkisinde toplayan Tivibu, Amerikan yapımı "The Rainmaker" ile izleyicileri derin bir adalet arayışının içine çekiyor.

Adalet, etik ve hukuk temalarıyla öne çıkan ve bireyin mücadelesini konu alan "The Rainmaker" yeni mezun, genç ve idealist avukatın güçlü bir şirkete karşı açtığı davada adalet arayışını merkeze alıyor.

Dizi, hukuk sisteminin insani yönlerine odaklanan kurgusuyla izleyicilerde güçlü etki bırakırken, yazar John Grisham'ın 1995'de yayımlanan ve klasikleşen eserinden uyarlandı.

Beyaz perdeye 1997'de aktarılan filmden farklı olarak hikayeyi günümüz hukuk dünyasının dinamikleriyle yeniden yorumlayan dizi, modern anlatımı, karakter gelişimleri ve mahkeme sahneleriyle sadece hukuk draması değil, adalet kavramının insani boyutunu işleyen öykü sunuyor.

Toplam 10 bölümden oluşan The Rainmaker'ın ilk 3 bölümü Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle Tivibu ekranlarından izlenebilirken, Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri, beğenilen yerli ve yabancı dizilere diledikleri zaman erişebiliyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
