Tır Şoförleri Sınır Kapılarında Bekletilmekten Şikayetçi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmek isteyen Tır şoförleri, sınır kapılarında bekletilmekten şikayet etti. Cevdet İpek, "Burada sınır kapısında işler ağır sürmesine rağmen kimse müdahale etmiyor. Azerbaycan buradan 5 bin kilometre ve biz oraya ancak 10 güne zor gidiyoruz" dedi.

Uluslararası nakliyatçılık yapan Tır şoförleri, yurt dışına yapmış oldukları seferler esnasında gümrük kapılarında günlerce bekletilmelerine tepki gösterdi.

"5 BİN KİLOMETRELİK AZERBAYCAN'A 10 GÜNE ZOR GİDEBİLİYORUZ"

Cevdet İpek, şunları söyledi:

"İstanbul'dan geliyorum, Azerbaycan'a gidiyorum evet yollarda yoğunluk var ve ben burada 4 gün bekledim, Gürcistan'da 4 gün bekledim ve toplamda 8 gün bekliyoruz dönüş yolunda da yine 8 gün bekliyorum. Yani günümüz hep böyle beklemekle geçiyor ve ailemizden uzak kalıyoruz. Burada sınır kapısında beklerken, emniyetten olsun ya da başka bir yerlerden, kapıda yaşanan sıkıntıya müdahale edilmiyor ki bizlerde kapılardan rahat geçelim. Yaşantımız zor ve günlerimiz hep böyle geçiyor. Buradan Azerbaycan yolu 5 bin kilometre ve biz 10 güne zor gidiyoruz."

Mehmet Yıldırım da "İstanbul'dan geldim ve 3 gün sıra bekledik evet işlerimiz iyi ama kapıda bekleme olmasa" dedi.

"BİZ BU YOLLARDA ÇİLE ÇEKİYORUZ"

Muhammet Tatar ise "Hopalıyım, Azerbaycan'a gidiyorum ve buralarda 10 gündür bekliyordum ki oralarda da 20 gün bekleyince ayı tamamlayıp geliyorum. Ayda bir sefer atıyoruz ve 20-25 güne geliyoruz memlekete. Gürcüler sıkıntı yapıyor, Azeriler yavaş çalışıyor sonuç biz buralarda çile çekiyoruz. Başka sıkıntı derken, nakliyeler düştü ve şu anki aldığımız nakliye bedeli 3 bin 500 lira ve önceki yıllarda ise 6 bin 500 liraydı. 40 milyon liralık mazot alıyoruz abi daha ne olsun bedavaya çalışmış oluyoruz" diye konuştu.