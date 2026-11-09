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TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı

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TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı
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TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kaplan, Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını belirterek Türk halı sektörünü küresel pazarlarda zirveye taşımak için çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan İskender Kaplan, yayımladığı mesajda Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Türk halı sektörünü küresel pazarlarda zirveye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealini her zaman rehber ediniyoruz. Bizler sanayici ve ihracatçılar olarak; ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek, bayrağımızı dünya pazarında gururla dalgalandırmak ve Türk halısını global arenada hak ettiği en yüksek noktada tutmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Geleceğe güvenle bakan güçlü bir ekonomi için çalışıyoruz"

Cumhuriyetin değerlerinden aldıkları ilhamla üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmayı sürdürdüklerinin altını çizen İskender Kaplan, "Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk, ülkemizin kalkınma hamlelerine katkı sunmak ve ekonomik başarılarımızı daha ileri taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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