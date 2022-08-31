TİM Başkanı Gültepe, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak yeni dönemde misyonumuz daha fazla ihracatçı, daha yüksek katma değer ve daha çok ihracat gerçekleştirmek ve Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkı vermek olacaktır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak yeni dönemde misyonumuz daha fazla ihracatçı, daha yüksek katma değer ve daha çok ihracat gerçekleştirmek ve Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkı vermek olacaktır." ifadesini kullandı.

TİM'den Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, ihracatın büyümeye katkısı 3,9 puan olurken, mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,4 arttı. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan oldu. Bir diğer deyişle, büyümenin yarısı ihracat kaynaklı gerçekleşti.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Mustafa Gültepe, küresel tedarik zincirlerinde önemli bir dönüşüm sürecine girildiği ve tüm dünyada üretim kesintilerinin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin üretimi ve ihracatı aksatmayarak dünyada güvenilir liman olarak öne çıktığını ve bu dönüşüm sürecinden ihracatına 23 milyar dolar artı değer katmış olduğunu ifade etti.

Son 23 ayın 21'nde ihracat rekorlarına imza atan ihracat ailesinin geçen yıl tarihte ilk defa 200 milyar doları aştığını ve ardından da 225 milyar dolara ulaştığını belirten Gültepe, "2022 yılında da ihracatta güçlü bir büyüme performansıyla yoluna devam eden Türk ihracatçısı geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek temmuz ayı ihracat performansını gerçekleştirmişti. İlk 7 ayda ihracat 144,4 milyar dolara ulaşırken son 12 ayda ise 248 milyar dolar olmuştu. Bu başarılar ihracatçılarımızın üretimi aksatmaması ve krizleri bahane etmeden siparişlerini yetiştirmesi sayesinde inşa edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"'Made in Türkiye' markasını güçlendirmek için çalışacağız"

Küresel ölçekte talebin düşme eğiliminde olduğu bir dönemde, Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde büyümeye devam etmesinin Türk ihracatçılarının dünyada güvenli bir ticari partner olarak öne çıktığına da işaret ettiğini dile getiren TİM Başkanı Gültepe, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız bir yandan büyümeye katkı sunarken bir yandan da ülkemizin marka değerini yükseltiyor. Kaliteli, sürdürülebilir, yenilikçi üretim ve güvenilir tedarikçi kimliğimize katkı sunarak ekonomik büyümenin önünü açan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. 'Made in Türkiye' markasını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak yeni dönemde misyonumuz daha fazla ihracatçı, daha yüksek katma değer ve daha çok ihracat gerçekleştirmek ve Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkı vermek olacaktır."???????