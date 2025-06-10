TikTok, Ailelerin Dijital Güvenliği İçin Eğitim Otobüsü Projesi Başlattı

TikTok, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) işbirliğinde, tasarladığı eğitim otobüsüyle "TikTok'ta Ailem Güvende" bilinçlendirme projesini başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje, 13 yaş ve üzeri gençler, ebeveynler ve eğitimcilere dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı ve dijital ebeveynlik alanlarında eğitimler sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin birçok noktasında yollara çıkacak olan eğitim otobüsü, 30'dan fazla şehirde yüz yüze etkinlikler düzenleyecek.

Projenin tanıtım toplantısı Ankara'daki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yerleşkesinde yapıldı. Kamu kurumları, akademi, STK ve medya temsilcilerini buluşturan etkinlikte açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar ve BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca, "Çevrimiçi Güvenliğin Çocukların ve Ailelerin Gelişimindeki Önemi" paneli düzenlendi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof.Dr. Aslı Yağmurlu Dara moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Klinik Psikolog Beyhan Budak, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Gülsün Kurubacak Çakır ve dijital içerik üreticisi Orhan Toker panelist olarak katıldı.

TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Pakistan ve Suudi Arabistan (METAPSA) Bölgesi Kamu Politikaları Projeleri Lideri Ilunga Mpyana, etkinlikte gerçekleştirdiği sunumda, iki yıl sürecek projenin yol haritasını paylaştı.

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) Bölgesi Çevrim içi Güvenlik İş Birlikleri Lideri Malak Jaafar da yaptığı sunumda şirketin küresel topluluk kuralları ve gençlerin güvenliğinin tesis edilmesine dönük çevrim içi araçları hakkında bilgi verdi.

1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor

Projede çevrim içi ve yüz yüze, 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Türkiye'nin birçok kentinde hayata geçirilecek etkinliklerle, dijital okuryazarlık alanında farkındalık yaratılacak, dijital ebeveynliğin gelişimine katkı sunulacak.

Eğitimlerin gerçekleştirileceği tüm illerde ilgili kamu kurumlarıyla birlikte belirlenecek alanlarda interaktif etkinlikler düzenlenecek.

Eğitim otobüsünde verilecek eğitimler, katılımcılara güvenli internet kullanımının temel prensiplerini aktarmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilk aşamada bilinçli TikTok kullanımıyla ilgili videolar izletilecek, ikinci aşamada bu içeriklere ilişkin kısa testlerle bilgiler pekiştirilecek.

Üçüncü aşamada uzmanlar eşliğinde sosyal medyanın bilinçli kullanımına dair videolar sunulurken, dördüncü aşamada eğitici bulmacalar çözülecek.

Son aşamadaysa çoktan seçmeli sorularla katılımcıların bilgi düzeyi ölçülecek ve başarıyla tamamlayanlara ödüller verilecek.

"Güvenlik araçlarını güçlendirmeye dönük yatırımlara devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, güvenlik araçlarını güçlendirmeye dönük yatırımlara devam ettiklerini belirterek, gençleri ve aileleri bu araçlar konusunda bilinçlendirmeye yönelik proje ve kampanyaları önceliklendirdiklerini aktardı.

"2025 Aile Yılı" kapsamında hayata geçirdikleri projenin, yaklaşım ve bu konudaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu vurgulayan Kafadar, "Proje kapsamında hedefimiz, toplumda daha güvenli bir dijital deneyimi farkındalık düzeyinden çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmek, 13 yaş ve üzeri gençlerimizi dijital dünyada nasıl güvenle hareket edeceklerini öğrenmeleri için desteklemek ve en önemlisi ebeveynleri dijital ebeveynlik konusunda güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Kafadar, 2 yıl içinde 1 milyondan fazla kişiye erişmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Bu projede özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu vizyon birlikteliğini, dijital güvenlik konusunu toplumsal uzlaşma alanına dönüştürmemiz açısından son derece anlamlı buluyoruz. 'TikTok'ta Ailem Güvende', yalnızca bir proje değil, aynı zamanda toplumun dijital güvenliğe dair bilincini artıran, uzun vadeli ve güçlü bir yatırım." değerlendirmesini yaptı.