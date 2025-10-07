TikTak, Getir Araç'ı Satın Alarak Ulaşım Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Araç paylaşım ve günlük araç kiralama platformu TikTak, Getir Araç'ı satın aldığını duyurdu.

TikTak, Getir Araç'ı satın aldı. Bu stratejik adım, iki markayı bir araya getirerek İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere şehir sakinlerine çok daha erişilebilir, pratik ve sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyor. Getir Araç'ın TikTak çatısı altına katılmasıyla birlikte şirketin filosu yaklaşık 8 bin 500 araca ulaştı. Bu satın almayla platform, Türkiye'nin en büyük araç paylaşım platformu olurken Avrupa'nın da en büyük üç araç paylaşım şirketinden biri konumuna yükseldi.

İstanbul, İzmir ve Ankara için yeni nesil ulaşım dönemi

Bu stratejik adım, Türkiye'nin en büyük metropolleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de, özel araç sahipliğinin azalmasına, trafik yoğunluğunun hafiflemesine ve çevresel sürdürülebilirliğin artmasına katkı sağlayacak.

TikTak Kurucusu ve CEO'su Ersan Öztürk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2020 yılında yola çıkarken amacımız şehir yaşamını kolaylaştırmaktı. Getir Araç'ın bünyemize katılmasıyla birlikte, kullanıcılarımıza iki kat daha fazla hizmet verebilecek kapasiteye ulaşıyoruz. Aynı zamanda şehirlerimizi daha yaşanabilir ve çevre dostu hale getirmek için önemli bir adım atıyoruz. Şirket olarak, Türkiye'nin ulaşım geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz."

Yapılan açıklamaya göre şirket, 7 Ekim 2025 tarihinden itibaren 500 binden fazla aktif kullanıcıya 8 bin 500 araçla hizmet verecek. Platform kullanıcılarının 2026 yılında 10 milyon kiralama yapması bekleniyor. - İSTANBUL