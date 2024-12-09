TİKA, Kuzey Makedonya'daki Çiftçilere Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın kırsal bölgelerinde 90 çiftçi aileye, süt sağma makineleri, süt taşıma bidonları ve hijyen malzemeleri temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın kırsal bölgelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi ailelerini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Lozova, İştip, Karbintsi, Radoviş, Konçe, Vasilevo, Valandova, Demir Kapı, Gradsko, Resne, Plasnitsa, Gostivar ve Merkez Jupa bölgelerinde, süt üretimini geliştirmek amacıyla çiftçilere ekipman desteği sağlandı. Tarım ve hayvancılık sektöründen geçim sağlayan 90 çiftçi aileye, süt sağma makineleri, süt taşıma bidonları ve hijyen malzemeleri temin edildi.

Malzemelerin teslim törenine TİKA Üsküp Koordinatörü Şeyma Babayiğit, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler ve bölge halkı katıldı. Törende konuşan Babayiğit, TİKA Üsküp Program Koordinasyon Ofisi'nin 2005'ten itibaren Kuzey Makedonya'nın çeşitli bölgelerinde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda proje gerçekleştirdiğini belirterek, "Kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilere yönelik projelerimizle ailelerin ürettikleri süt ürünlerini hem kendilerinin tüketmesini hem de yerel piyasada pazarlayarak aile ekonomilerine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Böylece kırsal kalkınmaya da destek oluyoruz" dedi.

Ekipmanları teslim alan çiftçiler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti. - ANKARA