TİKA, Gabon'da Kakao ve Muz Kooperatifine Tarım Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'da kakao ve muz yetiştiren kooperatife tarım ekipmanı ve malzeme desteğinde bulundu. Proje kapsamında yeni alanların tarıma açılması ve verimliliğin artırılması amacıyla çeşitli makine ve tarım aletleri hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'da kakao ve muz yetiştiren kooperatife tarım ekipmanı ve malzeme desteğinde bulundu.

Birinci safhası 2022 yılında gerçekleştirilen proje çerçevesinde Gabon'un Estuaire Eyaletine bağlı Andem köyünde düzenlenen törende, 30 hektarlık alanda muz ve kakao tarımı yapan kooperatife, yeni alanların tarıma açılması ve verimliliğin artırılması amacıyla çeşitli makine ve tarım aletleri hibe edildi.

Törene Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanlığı Teknik İşbirliği Daire Başkanı Estelle Moundounga, TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden, büyükelçilik yetkilileri ve kooperatif üyeleri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kaygısız, Afrika'da gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'nin insani diplomasisinin en önemli aktörlerinden olan TİKA'nın, geçen sene birinci safhası gerçekleşen projesinin bu yıl ikinci safhasının hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Türkiye ve Gabon arasındaki kalkınma işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kooperatif Başkanı Koumba Mounguengui ise TİKA'nın desteği sayesinde muz ve kakao üretimlerine devam edebildiklerini, yeni alanların tarıma açılmasıyla üretim miktarında ve kooperatif gelirlerinde kayda değer bir artış beklediklerini dile getirdi.

Proje kapsamında yeni alanların tarıma açılması amacıyla motorlu tırpan, toprağın işlenmesinde kullanılmak üzere burgu ve çapa makineleri ile sulama malzemeleri başta olmak üzere 15 kalem ürün Gabon'da faaliyet gösteren kooperatife hibe edildi.

Verilen destek ile 15 hektarlık bir alanın daha muz ve kakao tarımına açılması, ayrıca muz üretiminde yüzde 25, kakao üretiminde ise yüzde 20 oranında artış bekleniyor.