TİGEM'in elit tay müzayedesinde 13 safkan tay 51 milyon 600 bin TL'ye satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) yılın ilk elit tay müzayedesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 13 safkan tay, toplam 51 milyon 600 bin TL'ye satıldı.

Yüzyıllara dayanan yetiştiricilik mirası ve tecrübesiyle safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı faaliyetlerini sürdüren TİGEM'in düzenlediği müzayedede, Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen elit taylar alıcılarla buluştu. Fiziki katılımın yanı sıra TİGEM tarafından geliştirilen hibrit satış yöntemiyle çevrim içi teklif verme imkanı da sunuldu. Müzayedede günün en yüksek bedelle alıcı bulan tayı, 8 milyon 750 bin TL'ye satılan Ağa Fahri oldu. Satılan 13 tayda 3 milyon 969 bin TL'lik ortalama satış bedeline ulaşılırken, bu rakamla tüm zamanların en yüksek elit tay satış ortalamasına ulaşılarak yeni bir rekora imza atıldı.

"Köklü mirasımızı geleceğe taşıyoruz"

Müzayedenin açılışında konuşan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, kurumun safkan Arap atı yetiştiriciliğinde sahip olduğu köklü birikime dikkat çekti. TİGEM'in başarılarının temelinde 726 yıllık kadim kültür ve yetiştiricilik tecrübesinin bulunduğunu belirten Bülbül, "Biz bütün faaliyetlerimizi bu köklü tecrübeye ve bu mirasın bizlere yüklediği sorumluluğa sahip çıkarak yürütmeye gayret ediyoruz" dedi.

Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan elit tayların TİGEM'in en seçkin aygırlarından elde edildiğini belirten Bülbül, "Bugün satışa sunacağımız elit taylarımızın çok güçlü familyalardan geldiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Özgünhan, Taykut, Yılmabaşar ve Berksoy gibi önemli aygırların temsilcisi taylarımızı bugün sizlerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Bir sonraki elit tay müzayedesi, 6 Ekim'de Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi elit tayların satışa sunulmasıyla İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı