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TİGEM 70 safkan Arap koşu tayı satacak

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 70 baş safkan Arap koşu tayını hibrit modelle (fiziki ve çevrim içi) açık artırmayla satışa çıkarıyor. İhale 14 Temmuz'da Karacabey'de yapılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 70 baş safkan Arap koşu tayı satışı yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Anadolu ve Sultansuyu tarım işletmeleri yetiştirmesi 43 baş dişi ve 27 baş erkek olmak üzere 70 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.

Tayların satışı tek tek yapılacak. Müşteriler tayların özelliklerini belirten dijital katalogları TİGEM internet sayfasından veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden temin edebilecek.

İhale 14 Temmuz saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.???????

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin sisteme kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması ve TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor. Kayıt işlemi onaylanmayan kullanıcıların sisteme erişimine ve teklif sunmasına izin verilmeyecek.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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