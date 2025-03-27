İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?
Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Uludağ'da otel yangını! Kahreden haberi belediye başkanı verdi
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

TİGEM'den 24 Bin Kilogram Koyun Sütü İhalesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü aracılığıyla 24 bin kilogram koyun sütü satışa sunacak. İhale, 7 Nisan'da Ankara'da yapılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün üreteceği tahmini 24 bin kilogram koyun sütü satışa sunulacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, işletme sağım sezonunca tahmini 24 bin kilogram koyun sütünün, açık artırma usulü ihalesi gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan koyun sütünün muhammen bedeli kilogram başına 30 lira, muhammen tutarı 720 bin lira ve yüzde 3'lük geçici teminatı 21 bin 600 lira olacak.

İhale, 7 Nisan saat 11.00'de, Ankara TİGEM İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.