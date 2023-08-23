TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi'nden 2 bin 100 ton limon açık artırmayla satışa çıkarılıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 22 parsel arazisinde yetiştirilen 2 bin 100 ton interdonato cinsi limon, açık artırma usulüyle dalında kilogramı 6 liradan satışa çıkarılacak.

Dalaman Tarım İşletmesinde açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek ihale 29 Ağustos'ta yapılacak. Açık arttırmada verilen fiyatlar TİGEM'de yapılacak değerlendirmenin ardından kesinlik kazanacak.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihalenin ikincisi ise 5 Eylül'de tekrarlanacak.

İhaleye ait şartname Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü https://www.tigem.gov.tr adresinden veya İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul İhracatçılar Birlikleri'nde görülebilecek.