TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ndeki İhale İptal Edildi
Ekonomi Haberleri
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 22 parsel arazisinde yetiştirilen ürünlerin satışa çıkarılacağı ihale, yeterli katılım olmaması nedeniyle iptal edildi. İhale, 5 Eylül tarihine ertelendi.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 22 parsel arazisinde yetiştirilen ve açık artırma usulüyle dalında kilogramı 6 liradan satışa çıkarılacağı ihale yeterli katılım olmamasından dolayı iptal edildi.
Dalaman Tarım İşletmesinde bugün yapılması beklenen ihale yeterli katılım olmaması nedeniyle 5 Eylül'de yapılacak. Açık arttırmada verilen fiyatlar TİGEM'de yapılacak değerlendirmenin ardından kesinlik kazanacak.
İhaleye ait şartname Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, TİGEM internet adresi ile İzmir, Muğla, Antalya, Mersin ticaret borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul ihracatçılar birliklerinde görülebilecek.