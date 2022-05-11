TİGEM 64 baş Jersey ırkı sığır satacak
AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesine ait 64 baş Jersey ırkı sığır açık artırma usulüyle satılacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesine ait 64 baş Jersey ırkı sığır açık artırma usulüyle satılacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 64 baş Jersey ırkı sığırın partiler halinde canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek.
Söz konusu ihale, 25 Mayıs Çarşamba saat 14.00'te Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yapılacak.
Geçici teminatın toplam 56 bin 50 lira olduğu ihaleye ilişkin şartname, TİGEM'de görülebilecek.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi