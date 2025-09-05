Haberler

TİGEM 15 Elit Arap Koşu Tayını Satışa Sunuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için hibrit model açık artırma ihalesi düzenleyecek. İhale 23 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayının satış ihalesi, hibrit model (fiziki ve çevrim içi) ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalede tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 23 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta bir 'Külkedisi' masalı: Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu

Adeta bir 'Külkedisi' masalı! Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.