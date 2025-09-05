TİGEM 15 Elit Arap Koşu Tayını Satışa Sunuyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayının satış ihalesi, hibrit model (fiziki ve çevrim içi) ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalede tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 23 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.