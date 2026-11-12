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Ticari süt işletmelerinin topladığı inek sütü Eylül'de aylık yüzde 5,8 azaldı

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TÜİK'in Eylül verilerine göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalarak 961 bin 915 ton oldu. İçme sütü üretimi aylık yüzde 1,5 artışla 141 bin 25 tona çıktı; toplanan süt geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı.

Bir önceki ay 1 milyon 21 bin 399 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 961 bin 915 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 4,8 arttı, ayran üretimi yüzde 2,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 2,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,5 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,7 arttı, ayran üretimi yüzde 7,0 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,5 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,3 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyon 21 bin 399 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 961 bin 915 ton oldu.

Bir önceki ay 138 bin 885 ton olan içme sütü üretimi Eylül ayında yüzde 1,5 oranında artarak 141 bin 25 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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