Ticari defterlerin kapanış onayı süresi uzatılabilecek

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, ticari defterlerin kapanış onay süresini iki defa ikişer ay uzatabilme yetkisi aldı. Değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe girdi.

Ticari defterlerin kapanış onayına ilişkin sürenin uzatılabilmesine imkan tanındı.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak defter türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte kapanış onayına ilişkin süreyi ikişer ay olmak üzere iki defa uzatmaya yetkili kılındı.

Süre uzatımı Ticaret Bakanlığının internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.

500

