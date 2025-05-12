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Ticaret Satış Hacmi Yıllık %10,8 Arttı

Ticaret Satış Hacmi Yıllık %10,8 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2025'te ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artış gösterdi. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti %12,8 büyürken, perakende satış hacmi ise %9,2 arttı. Aylık bazda ticaret satış hacmi %5,0 artarken, perakende satış hacminde %1,4 azalma gözlemlendi.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,8 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 9,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Ticaret satış hacmi 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 9,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 5,0 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,4 azaldı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,4 azaldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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