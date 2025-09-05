Haberler

Ticaret Borsalarında 649 Bin Ton Fındık İşlendi

Güncelleme:
Giresun Ticaret Borsası, 2024 Ağustos ile 2025 Temmuz arasında 21 ticaret borsasında toplam 649 bin 432 ton fındık satıldığını açıkladı. Sakarya 133 bin 593 tonla en çok işlem gören il oldu.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2024 Ağustos ile 2025 Temmuz ayları arasındaki 12 aylık dönemde borsalarda 649 bin 432 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 133 bin 593 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 131 bin 857 tonla Ordu, 111 bin 299 tonla Giresun, 105 bin 420 tonla Düzce ve Bolu takip etti.

