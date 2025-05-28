Ticaret Bakanlığı Yumurtada Destekleme Fonu'nda Artışa Gitti

Ticaret Bakanlığı sofralık yumurta ihracatında olan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nda (DFİF) artışa gitti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar için muafiyet kararı aldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 25 Şubat tarihinde alınan kararla sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 0.50 ABD Doları DFİF kesintisi yapıldığı hatırlatılarak, "2024 yılının son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgını yumurta üretimini önemli ölçüde azaltmış; artan iç talep, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuştur. Halkımızın uygun fiyatla yumurtaya erişimini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 25 Şubat 2025 tarihli ve 9526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 0,50 ABD Doları tutarında DFİF kesintisi uygulanmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, 53 gram altı "small" ve organik yumurtalar hariç DFİF kesintileri kilogram başına 1.5 ABD Dolarına yükseltildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar kapsamında gerçekleştirilecek tüm yumurta ihracatının fon kesintisinden muaf olacak. - ANKARA