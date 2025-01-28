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Bolu'daki yangın sonrası fırsatçılık yapanlar şimdi yandı

Bolu'daki yangın sonrası fırsatçılık yapanlar şimdi yandı
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Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının ardından yangın söndürme tüplerine talep artarken; bu ürünlere fahiş fiyatlar uygulandığı gözlendi. Konuyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı, 351 işletmeden savunma istedi.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde yangın malzemelerine yönelik 395 işletmede 5 bin 154 ürünü denetledi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğünce 27 Ocak'ta denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda işletme bulunmayan 4 il dışında 77 ilden alınan verilere göre, ülke genelinde 395 işletmede 5 bin 154 ürünün denetimi yapıldı.
Denetim sonucunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 oldu.

Bolu'daki yangın sonrası fırsatçılık yapanlar şimdi yandı

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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