Bolu'daki yangın sonrası fırsatçılık yapanlar şimdi yandı
Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının ardından yangın söndürme tüplerine talep artarken; bu ürünlere fahiş fiyatlar uygulandığı gözlendi. Konuyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı, 351 işletmeden savunma istedi.
Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde yangın malzemelerine yönelik 395 işletmede 5 bin 154 ürünü denetledi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğünce 27 Ocak'ta denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda işletme bulunmayan 4 il dışında 77 ilden alınan verilere göre, ülke genelinde 395 işletmede 5 bin 154 ürünün denetimi yapıldı.
Denetim sonucunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 oldu.