Ramazan öncesi zam kararı bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünleri ihracatı durdurulacak

Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarına yapılan zam Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlık, üretici ve satıcılar tarafından fiyatlarda yaklaşık yüzde 15 artırıma gidilmesi üzerine tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını bildirdi.