Haberler

Ramazan öncesi zam kararı bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünleri ihracatı durdurulacak

Ramazan öncesi zam kararı bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünleri ihracatı durdurulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarının üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 artırılması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla tavuk ihracatını durdurma kararı aldı.

Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarına yapılan zam Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlık, üretici ve satıcılar tarafından fiyatlarda yaklaşık yüzde 15 artırıma gidilmesi üzerine tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı

İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu anlayan şaştı kaldı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim

Türkiye'nin konuştuğu vahşette caninin savunması çıldırttı
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var