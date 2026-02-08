Ramazan öncesi zam kararı bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünleri ihracatı durdurulacak
Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarının üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 artırılması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla tavuk ihracatını durdurma kararı aldı.
Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarına yapılan zam Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Bakanlık, üretici ve satıcılar tarafından fiyatlarda yaklaşık yüzde 15 artırıma gidilmesi üzerine tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını bildirdi.
