Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürünlerle İlgili Şikayet İncelemesi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firma hakkında tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine inceleme başlattı. Şikayetlerde, ürünlerin garanti kapsamındaki haklarının kullanılmadığı ve klonlanmış IMEI numaralı ürünlerin satıldığı iddiaları yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, "Yenileme Yetki Belgesi" sahibi bir firma hakkında, tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine inceleme ve denetim süreci başlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti alanında faaliyet gösteren bir firma hakkında Cumhurbaşkanlığı İletim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden çok sayıda başvuru yapıldığı açıklandı. Yapılan şikayet başvurularında, kullanılmış ürünlerin değerleme ve ödeme işlemlerinin mevzuattaki sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların kullandırılmadığı ve IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak veya çalıntı ürünlerin satıldığı iddiaları yer aldı. Ayrıca, yenileme sırasında yapılan parça değişikliklerinin sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı ve ilanlarda yer alan vaatlere aykırı hareket edildiği yönünde şikayetler de Bakanlığa ulaştı.

Bakanlığa bağlı birimler tarafından, söz konusu firma hakkında yürütülen denetim süreci devam ettiği belirtilirken, Söz konusu şirketin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 57/A maddesi uyarınca "Yenileme Yetki Belgesi" sahibi olarak, "yenilenmiş ürün" ticareti alanında yetkili yenileme merkezi olarak faaliyette bulunduğu açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, "Tüketicilerimizin haklarının korunması, piyasada güvenli ve şeffaf ticaret ortamının sürdürülmesi, yenilenmiş ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun şekilde denetlenmesi hususlarında gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, vatandaşları yenilenmiş ürün alırken "Yenileme Yetki Belgesi" bulunan firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı. Tüketicilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaları durumunda ise Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na veya CİMER'e başvurmaları gerektiği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
