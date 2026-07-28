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Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere hak hatırlatması: 'Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin destekçisidir'

Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere hak hatırlatması: 'Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin destekçisidir'
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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin temel haklarını vurgulayarak, restoran ve kafelerde fiyat listesinde olmayan ek ücretlerin talep edilemeyeceğini, bahşişin gönüllülük esasına dayandığını, menülerin yalnızca karekodla sunulamayacağını ve etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkta düşük olanın uygulanacağını açıkladı. Bakanlık, adil ticaret için denetimlerin süreceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere alışverişteki temel haklarını hatırlatarak, "Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla tüketicilerin sahip olduğu temel haklara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretlerin talep edilemeyeceği belirtildi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına göre verilebileceği ifade edildi. Açıklamada, işletmelerin menüleri yalnızca karekod (QR kod) üzerinden sunamayacağı, dijital erişimin yanı sıra tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunması halinde tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulanacağı belirtilen açıklamada, açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği, tüketicinin yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapacağı vurgulandı. "Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir" ifadelerine yer verilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerle vatandaşların haklarını korumaya, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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