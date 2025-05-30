Ticaret Bakanlığı'ndan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde Değişiklik

Ticaret Bakanlığı'ndan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde Değişiklik
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Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla taşınmaz ticareti yönetmeliğini güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, emlak sahipleri ve işletmeleri piyasa dengesini bozacak manipülatif fiyat artışları nedeniyle idari yaptırımlara tabii tutulacak.

TİCARET Bakanlığı, haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla taşınmaz ticareti yönetmeliğini güncelledi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişikliğe dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede, ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanları yakından takip edilmekte, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımlar uygulanmakta olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak İşletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımlar uygulanabileceği belirtilerek, anılan mevzuat değişikliği ile emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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