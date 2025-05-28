Ticaret Bakanlığı'ndan Sofralık Yumurta İhracatında DFİF Artışı

Ticaret Bakanlığı'ndan Sofralık Yumurta İhracatında DFİF Artışı
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Ticaret Bakanlığı, sofralık yumurta ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nda (DFİF) artırıma gitti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı yumurta ihracatları DFİF kesintisinden muaf tutuldu.

TİCARET Bakanlığı, sofralık yumurta ihracatında olan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nda (DFİF) artışa gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar için ise muafiyet kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 25 Şubat tarihinde alınan kararla, sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 0.50 ABD Doları Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisi yapıldığı hatırlatılarak, "2024 yılının son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgını yumurta üretimini önemli ölçüde azaltmış; artan iç talep, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuştur. Halkımızın uygun fiyatla yumurtaya erişimini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 25 Şubat 2025 tarihli ve 9526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 0,50 ABD Doları tutarında DFİF kesintisi uygulanmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, 53 gram altı ve organik yumurtalar hariç DFİF kesintileri kilogram başına 1.5 ABD Doları'na yükseltildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar kapsamında gerçekleştirilecek tüm yumurta ihracatının fon kesintisinden muaf olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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