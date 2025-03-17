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Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Ankara'daki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki farklar kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Ankara'daki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Düzenli olarak market ve restoranlarda fahiş fiyat denetimleri yapan Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ve Ramazan ayı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da bir zincir markette denetimler yapıldı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşen denetimlerde Ticaret Bakanlığı ekipleri, temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Yapılan denetimde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

"Yoğun ve aralıksız bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz"

Denetimler çerçevesinde açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, "Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan Bayramı öncesi ve Ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışı yapan işletmeler başta olmak üzere, ulusal ve yerel marketler ile restoran ve lokantalarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun ve aralıksız bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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