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Ticaret Bakanlığı’ndan PUTİ marka badminton seti için toplatma kararı

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Ticaret Bakanlığı, PUTİ marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediğini, bu nedenle söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, PUTİ marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediğini, bu nedenle söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında PUTİ marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde yapılan fitalat analizinden geçemediğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamındaki incelemeler sonucunda, PUTİ marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediği tespit edilmiştir. Çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek kimyasal içerik nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle çocukların kullandığı ürünlerde güvenlik standartlarından taviz vermeden denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceleyen etkin piyasa gözetimi faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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